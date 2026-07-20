Allarme rientrato per Hermoso | il difensore rassicura tutti sui social

Notizia in breve

Il difensore della Roma ha pubblicato un messaggio sui social media per rassicurare i tifosi dopo un episodio che aveva suscitato preoccupazione. L’infermeria del club aveva generato timori tra i supporter, ma il giocatore ha confermato di stare bene e di non aver riportato infortuni gravi. Nessun dettaglio sulle condizioni specifiche o sulle eventuali cure, ma la comunicazione ha chiarito che non ci sono motivi di allarme.