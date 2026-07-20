Allarme rientrato per Hermoso | il difensore rassicura tutti sui social
Il difensore della Roma ha pubblicato un messaggio sui social media per rassicurare i tifosi dopo un episodio che aveva suscitato preoccupazione. L’infermeria del club aveva generato timori tra i supporter, ma il giocatore ha confermato di stare bene e di non aver riportato infortuni gravi. Nessun dettaglio sulle condizioni specifiche o sulle eventuali cure, ma la comunicazione ha chiarito che non ci sono motivi di allarme.
L’estate della Roma regala un improvviso momento di apprensione, che per fortuna dura solo un battito di ciglia. L’infermeria di Trigoria ha infatti fatto preoccupare i tifosi per le condizioni di Mario Hermoso, costretto a lasciare il terreno di gioco in anticipo per una forte botta al ginocchio rimediata durante l’ultimo test amichevole giocato contro la Primavera. L’episodio ha subito allarmato lo staff medico, comprensibilmente attento alla gestione di un giocatore considerato elemento cardine per i piani tattici futuri della Roma. Per fortuna i risultati dalle analisi hanno spazzato via ogni ansia, confermando che il difensore può già tornare a guidare la nuova difesa della Roma senza dover affrontare lunghi stop forzati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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