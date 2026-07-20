All' aperto e gratis Il teatro con l' Apecar firmato da Poretti

Nel Giardino delle Culture, via Morosini 8, sta per partire la rassegna "Il Giardino delle Cicale", a cura del Teatro de Gli Incamminati con il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli e in collaborazione col Cinemino: da domani al 24 e poi dall'8 al 13 settembre più di 10 serate all'aperto tra teatro, clownerie e cinema per tutti i gusti e età. La rassegna si inscrive nell'ambito del palinsesto delle iniziative di CineQuattro: tra Giardino delle Culture e delle Cicale non c'è invasione né conflitto tra giardini. Non si tratta propriamente neanche di spazi verdi: siamo in zona corso Ventidue Marzo-piazza Santa Maria del Suffragio, dove si trova appunto il Mercato Comunale del Suffragio, rinnovato nel 2016 come luogo di socialità oltre che di vendita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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