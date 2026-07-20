alla ricerca di leonardo un tour turistico speciale

Un tour tra Vimercate e l’Adda segue le tracce di Leonardo da Vinci, attraversando borghi, ville storiche e paesaggi del territorio. L’itinerario permette di scoprire luoghi legati al genio rinascimentale, con visite a strutture storiche e percorsi tra natura e architettura. L’accesso alle aree è libero e organizzato, senza limiti di orario. L’attività si svolge in modo autonomo, senza guide o accompagnatori ufficiali.

Per chi resta in città, non mancano le occasioni per riscoprire il territorio. Una delle più affascinanti è il viaggio sulle tracce di Leonardo da Vinci tra Vimercate e l’ Adda: a spasso tra borghi, ville storiche e paesaggi che stregarono il genio del Rinascimento. Un percorso ideale da affrontare in auto, in bicicletta o a piedi, tra Brianza e Martesana. La prima tappa non può che essere Vimercate, al Must, il Museo del Territorio ospitato nella settecentesca Villa Sottocasa. Tra le sale trova spazio anche il rapporto con il suo allievo prediletto, Gian Giacomo Caprotti, il celebre Salaì, figura chiave nella diffusione della “maniera“ leonardesca in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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