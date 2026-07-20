alcaraz sugli spalti per spagna argentina il gesto incredibile

Alcaraz è stato visto sugli spalti durante la partita tra Spagna e Argentina, dimostrando il suo supporto alla nazionale. La presenza del tennista è stata notata nel pubblico, mentre i giocatori si affrontavano in campo. La passione per la maglia nazionale ha portato anche atleti di altri sport a partecipare come tifosi, soprattutto in occasione di eventi di grande rilevanza come un mondiale.

La passione per la maglia della propria nazionale non conosce confini né disciplina sportiva, e quando sul piatto c’è un titolo iridato anche i campioni della racchetta si trasformano nei primi, scatenati tifosi. Carlos Alcaraz esulta per la Spagna ai Mondiali 2026 e avvicina il ritorno in campo. Il tennista spagnolo era presente sugli spalti del MetLife Stadium di New York per la finale tra la Nazionale iberica e l’Argentina, vinta proprio dalle Furie Rosse per 1-0 ai tempi supplementari. Le telecamere hanno inquadrato più volte Alcaraz in tribuna, che è stato anche incaricato di trasportare la Coppa al centro del campo prima del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Carlos Alcaraz Celebrates Spains World Cup Final Win... Alcaraz's Wrist Bandage Sparks New Fears!

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