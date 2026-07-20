alcaraz scatenato ai mondiali esulta e diventa un meme

Carlos Alcaraz ha assistito dal vivo alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, seguendo la vittoria della Spagna contro l’Argentina. Durante la partita, il tennista spagnolo ha esultato e si è mostrato molto coinvolto, diventando anche oggetto di meme sui social. La serata ha visto il pubblico festeggiare il successo della nazionale iberica, con Alcaraz tra gli spettatori più attivi e visibili nel tifo.

Una serata di festa per la Spagna e un segnale positivo per Carlos Alcaraz, che ha vissuto da protagonista sugli spalti la finale dei Mondiali 2026. Il campione spagnolo di tennis ha seguito dal vivo la sfida tra la nazionale iberica e l’ Argentina al MetLife Stadium di New York, partecipando alle celebrazioni per la vittoria delle Furie Rosse. La presenza di Alcaraz non è passata inosservata. Le immagini trasmesse durante la partita hanno mostrato più volte il tennista coinvolto nell’atmosfera della finale, tra emozioni, esultanze e momenti di entusiasmo. Un’apparizione che ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio legato alle sue condizioni fisiche, considerato il lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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