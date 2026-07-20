Alcaraz ha sollevato la coppa del mondo in modo elegante, portandola in un raffinato bauletto, e ha seguito la partita in tribuna tifando per la Spagna. Dopo la vittoria, è entrato negli spogliatoi per festeggiare con i giocatori. Successivamente, il tutore che lo accompagnava è scomparso.

Prima elegantissimo per presentare la Coppa del Mondo custodita in un preziosissimo bauletto, poi in tribuna scatenato per tifare la sua Spagna, infine in campo e negli spogliatoi per festeggiare con i giocatori la vittoria. Come fece Rafael Nadal nel 2010 in Sudafrica. Carlos Alcaraz ha vissuto da protagonista la notte del MetLife Stadium di New York, assistendo alla finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, decisa ai tempi supplementari dal gol dell'1-0 di Ferran Torres. Le telecamere hanno cercato più volte il fuoriclasse murciano sugli spalti, dove Alcaraz ha seguito la sfida con il trasporto di un vero tifoso, scatenandosi. Prima del calcio d'inizio è stato lui a portare la Coppa al centro del campo, mentre durante la partita si è lasciato andare a tutta la sua passione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Gazzetta.it - Alcaraz prima porta la coppa, poi si scatena per la Spagna campione. E il tutore è scomparso...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump premia la Spagna, poi Rodri lo allontana prima di alzare la CoppaDopo aver consegnato la Coppa del Mondo alla squadra spagnola, il presidente degli Stati Uniti si è fermato a lungo di fronte alla squadra insieme al...

Carlos Alcaraz si rivede senza tutore, passi avanti verso il rientroCarlos Alcaraz ha eliminato il tutore dal braccio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero.

Temi più discussi: Binaghi: Jannik, questa è la vittoria della definitiva consacrazione. Se sta bene non ha rivali; Carlos Alcaraz in campo a Cincinnati? Ecco quando tornerà a giocare dopo l'infortunio; Bublik confessa amaramente: Tutti i tennisti si sono arresi a Sinner e Alcaraz. Incluso me; Alcaraz, eleganza e sorrisi alla finale dei Mondiali: porta la Coppa del Mondo in campo.

Alcaraz prima porta la coppa, poi si scatena per la Spagna campione. E il tutore è scomparsoDopo aver scortato l'ingresso in campo del trofeo, numero 3 del ranking Atp esulta in tribuna al gol di Ferran Torrres, poi va a festeggiare in spogliatoio. E i suoi fan notano segnali incoraggianti i ... msn.com

Alcaraz protagonista alla finale dei Mondiali: porta in campo la Coppa del MondoTennis - Personaggi | In attesa di rivederlo con la racchetta in mano, il fuoriclasse spagnolo ha partecipato alla cerimonia che ha preceduto la finale tra Spagna e Argentina insieme a Hoyeon, Andrés ... ubitennis.com

260712 Vogue Mex e Latam: ENHYPEN in Messico per la prima volta: Per noi, restare insieme a lungo termine è fondamentale (SPA) reddit