Albania | Rama promette modifica alle leggi ambientali esultano i manifestanti

Dopo 45 giorni di proteste, i manifestanti in Albania dichiarano di aver ottenuto una vittoria morale. Il primo ministro ha promesso di modificare le leggi ambientali, suscitando entusiasmo tra i partecipanti alle dimostrazioni. La decisione arriva in seguito alle settimane di mobilitazioni contro le norme attuali, ritenute insufficienti. La notizia è stata accolta con soddisfazione da chi chiedeva interventi più rigorosi per la tutela dell’ambiente.

Dopo 45 giorni di proteste i manifestanti albanesi annunciano la “vittoria morale” grazie alla promessa del primo ministro di modificare le leggi ambientali. Il caso era scoppiato con la questione di un’area protetta destinata ad essere distrutta per favorire il turismo di lusso. Rivoluzione dei Fenicotteri. Le manifestazioni sono state denominate come “Rivoluzione dei Fenicotteri” e da critica a sfondo ecologista è divenuta anche protesta contro la corruzione e contro il governo stesso. Investitori americani, fra i quali il genero di Trump Jared Kushner, stavano iniziando a costruire un resort di lusso nella laguna di Vjosa-Narta, una zona protetta che gli abitanti vedono come sacrificata agli interessi economici di pochi. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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