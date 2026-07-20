Al Senato, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, si è tenuta la presentazione del libro “Non chiamatelo amore”. L’evento è stato promosso da una senatrice e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali. La presidente dell’assemblea ha definito il volume come uno dei migliori lavori degli ultimi anni, sottolineando la sua utilità e valore come strumento di approfondimento.

Roma – Si è svolta presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, su iniziativa della Senatrice Tilde Minasi, la presentazione del volume ‘Non chiamatelo amore’. Quei bravi ragazzi che uccidono, scritto dalla giornalista Rai Vittoriana Abate e dall’avvocato e docente universitario Cataldo Calabretta, edito da Graus Edizioni. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, dell’avvocatura, del mondo dell’informazione e delle associazioni impegnate nella tutela delle donne vittime di violenza. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Senatrice Tilde Minasi, che ha ribadito la necessità di un impegno condiviso sul piano culturale, sociale e normativo per contrastare la violenza di genere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Al Senato della Repubblica la presentazione di “Non chiamatelo amore”. La Presidente Martina Semenzato: “Uno dei migliori lavori degli ultimi anni, uno strumento prezioso e di grande utilità”

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