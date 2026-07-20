Al Festival di Giffoni la presentazione della quattordicesima edizione di Cinefrutta
Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della 56ª edizione del Giffoni Film Festival, si terrà la presentazione della quattordicesima edizione di Cinefrutta, il Festival dedicato alla promozione della sana alimentazione. L’evento si svolgerà il 23 luglio 2027 alle ore 12:15 presso la Cittadella del Cinema. In tale occasione interverranno i rappresentanti delle organizzazioni di produttori che sostengono e promuovono il progetto: Vincenzo Di Massa (Presidente AOA), Gennaro Velardo (Direttore AOA), Alfonso Esposito (Presidente Terra Orti), Andrea Badursi (Presidente Asso Fruit Italia), Salvatore Bua (Referente OP La Deliziosa), Carlo De Riso (Presidente Op Costieragrumi), Giovanni Falco (Vice Presidente Agriverde) ed Emilio Ferrara (Responsabile del progetto e Direttore Terra Orti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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