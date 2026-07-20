A Cesenatico si sono conclusi i tre giorni del Pro Summer Tour AIBVC 2026, con le coppie TosinBorgato e FerrariRastelli che hanno conquistato le prime posizioni. La competizione ha visto un aumento del livello tecnico rispetto alle edizioni precedenti, con numerosi incontri disputati sul territorio. La manifestazione ha coinvolto diverse coppie provenienti da varie regioni italiane e si è svolta senza incidenti di rilievo. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ufficiali e il riconoscimento dei migliori atleti del torneo.

Cesenatico ha regalato tre giorni di grande spettacolo al Pro Summer Tour AIBVC 2026, confermando ancora una volta il crescente livello tecnico del circuito nazionale. Nella suggestiva Beach Arena allestita ai piedi del Grattacielo e della Ruota Panoramica, il quarto appuntamento stagionale ha incoronato Enrico Tosin e Mattia Borgato nel tabellone maschile e Aurora Ferrari e Giulia Rastelli in quello femminile, al termine di un fine settimana ricco di incontri combattuti, sorprese e risultati tutt’altro che scontati. L’evento romagnolo, organizzato da AIBVC – Associazione Italiana Beach Volley Club in collaborazione con ASI e con il supporto di Decathlon, ha rappresentato uno snodo importante della stagione, offrendo un torneo caratterizzato da un equilibrio sempre più marcato e da un livello competitivo elevato in entrambe le categorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - AIBVC Pro Summer Tour, Cesenatico emette i suoi verdetti: esultano Tosin/Borgato e Ferrari/Rastelli

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