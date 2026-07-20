Nel 2008, il calcio ha visto un cambiamento strategico con l’introduzione del possesso palla come principale metodo difensivo, sviluppato dall’allenatore Guardiola. Questa tattica, poi adottata in Spagna, si basa sul mantenimento del pallone per controllare il gioco e impedire agli avversari di attaccare. È grazie a questa impostazione che la squadra ha conquistato il titolo mondiale, dimostrando l’efficacia di questa strategia.

Nel 2008 il calcio cambia, si inizia a difendere tenendo il pallone e oggi la Spagna vince il Mondiale, esaltando quella magnifica idea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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