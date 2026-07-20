Aggredita brutalmente dal marito viene salvata dai vicini | è successo a Bassiano

Da dayitalianews.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata aggredita brutalmente dal marito in una lite scoppiata tra sabato e domenica all’interno della loro abitazione a Bassiano. I vicini sono intervenuti e sono riusciti a salvarla dall’aggressione. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della vittima.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite scoppiata all’interno dell’abitazione familiare sarebbe degenerata in una violenta aggressione tra sabato e domenica a Bassiano. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, una donna sarebbe stata colpita più volte dal marito con pugni al volto e al corpo, mentre in casa erano presenti anche i figli della coppia. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dalle urla provenienti dall’appartamento. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Bassiano e Norma e il personale sanitario del 118. Il trasferimento al Santa Maria Goretti. All’arrivo dei soccorritori, la donna presentava evidenti lesioni e il volto gravemente tumefatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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