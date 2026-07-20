Tra sabato e domenica, in una casa di Bassiano, una lite tra marito e moglie si è trasformata in un’aggressione violenta. La donna è stata colpita con violenza dal marito, che ha cercato di ferirla. I vicini, sentendo le urla, sono intervenuti e sono riusciti a bloccare l’uomo, consentendo alla donna di mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gestire la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite scoppiata all’interno dell’abitazione familiare sarebbe degenerata in una violenta aggressione tra sabato e domenica a Bassiano. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, una donna sarebbe stata colpita più volte dal marito con pugni al volto e al corpo, mentre in casa erano presenti anche i figli della coppia. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dalle urla provenienti dall’appartamento. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Bassiano e Norma e il personale sanitario del 118. Il trasferimento al Santa Maria Goretti. All’arrivo dei soccorritori, la donna presentava evidenti lesioni e il volto gravemente tumefatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Aggredita brutalmente dal marito, salvata dai vicini: è successo in provincia di Latina

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A esposa dele o chamou de fracassado e forçou o divórcio — três dias depois, a família dela implorou

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