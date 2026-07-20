Adinolfi può aver sbagliato ma non è il solo

Un commento sulla condotta di un venditore di auto usate, suggerendo che non sarebbe affidabile come acquirente, indica un atteggiamento disinvolto. La frase implica che la persona non sia perfetta o immacolata, ma non necessariamente colpevole di errori gravi. La citazione del Vangelo di Matteo si apre con una pagina che molti tendono a ignorare, senza specificare quale sia. Non vengono forniti dettagli su eventuali errori o accuse dirette nei confronti dell’individuo.

«Non comprerei da lui un’auto usata», vuol dire che stiamo parlando di qualcuno un po’ troppo disinvolto, sicuramente non adamantino. Il Vangelo di Matteo si apre con una pagina che quasi tutti saltano. È una lunga genealogia. « Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe .» e così via, fino a Giuseppe, lo sposo di Maria, dal quale Gesù entra nella storia. A prima vista sembra soltanto un elenco di nomi, in realtà è uno dei brani più sconvolgenti del Nuovo Testamento, perché metà di quei nomi non appartengono a uomini irreprensibili.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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