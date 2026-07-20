Addio all' afa africana | in arrivo aria fredda dai Balcani Crollo termico in tutta Italia
Un fronte di aria fredda proveniente dai Balcani sta raggiungendo l'Italia, provocando un netto calo delle temperature in molte regioni. Le prime zone interessate mostrano un abbassamento significativo dei valori termici, con temporali che si sviluppano in alcune aree. La perturbazione sta attraversando il Nord e si sta spostando verso il Centro e il Sud, portando un cambiamento netto rispetto ai giorni precedenti di caldo intenso e umidità.
Il caldo e l'afa, nel corso della settimana, lasceranno l'Italia: in arrivo aria fresca dai quadranti settentrionali e qualche temporale. La situazione sinottica all'inizio di questa terza settimana di luglio vede ancora un promontorio africano sul Mediterraneo centro-occidentale, e clima molto caldo che persiste soprattutto sulle regioni centro-meridionali della Penisola. La giornata odierna vedrà condizioni meteo per lo più asciutte al centro-sud mentre qualche temporale interesserà le regioni settentrionali, specie il nord-est. Nei primi giorni è previsto un progressivo afflusso di aria più fresca a partire dalle regioni del nord con diminuzione di caldo e afa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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