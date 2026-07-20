Addio all' afa africana | in arrivo aria fredda dai Balcani Crollo termico in tutta Italia

Notizia in breve

Un fronte di aria fredda proveniente dai Balcani sta raggiungendo l'Italia, provocando un netto calo delle temperature in molte regioni. Le prime zone interessate mostrano un abbassamento significativo dei valori termici, con temporali che si sviluppano in alcune aree. La perturbazione sta attraversando il Nord e si sta spostando verso il Centro e il Sud, portando un cambiamento netto rispetto ai giorni precedenti di caldo intenso e umidità.