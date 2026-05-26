L’Italia sta affrontando temperature record con picchi superiori ai 40 gradi, provocando ondate di calore intense. Le allerte meteo segnalano rischi di colpi di calore e disagio per la popolazione. Le autorità hanno emesso avvisi di caldo estremo in diverse regioni, con alcune aree soggette a blackout e criticità nei servizi sanitari. Le condizioni climatiche sono attribuite a un’onda di calore proveniente dall’Africa, che ha portato a un aumento repentino delle temperature.

Il cielo sopra la nostra penisola sembra essersi trasformato in un soffitto di piombo, una cupola invisibile che schiaccia il respiro e altera i ritmi millenari della natura. Non si tratta più di una semplice stagione sfrenata, ma di una riconfigurazione profonda degli equilibri atmosferici che vede le correnti meridionali imporsi con una ferocia nuova e inquietante. Questa persistente pressione subtropicalica non si limita a scaldare l’aria, ma riscrive le regole della convivenza tra l’uomo e il clima, portando alla luce una vulnerabilità che non possiamo più permetterci di ignorare. La tensione che si avverte nell’aria è il segnale di un cambiamento che non chiede permesso, ma che esige una riflessione immediata sulla nostra capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’afa africana schiaccia l’Italia: picchi termici e rischi meteo

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