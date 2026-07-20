Recanati perde uno dei suoi volti più cari e familiari. Si è spenta ieri a 101 anni Filomena Marconi, vedova Busetti (nella foto), ospite della casa di riposo Antonio Gatti di Montecosaro. La donna era molto conosciuta per il lungo servizio prestato come bidella nelle scuole elementari di Castelnuovo e Le Grazie, dove ha accompagnato la crescita di intere generazioni di bambini fra cui anche l’attuale sindaco Emanuele Pepa. Nata nel 1924, aveva trascorso gran parte della sua vita nel quartiere Castelnuovo, in via Spazzacamino, mantenendo sempre un forte legame con il territorio. Anche dopo il trasferimento nella struttura di Montecosaro, la comunità recanatese non aveva mai smesso di dimostrarle affetto e riconoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Filomena Marconi, una vita come bidella

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