Il giovane di 18 anni, affetto dalla sindrome di Aicardi-Goutieres, è deceduto. La malattia, rara e grave, provoca infiammazioni e calcificazioni cerebrali, con conseguenti ritardi psicomotori. La sua battaglia si è conclusa in un reparto di calolziocorte. La famiglia aveva già affrontato molte difficoltà legate alla condizione genetica. Il decesso è avvenuto dopo un periodo di peggioramento delle condizioni cliniche.

Calolziocorte (Lecco) – Il giovane Cristian si è arreso. È morto a soli 18 anni Cristian Vivino. Il ragazzo era affetto dalla sindrome di Aicardi-Goutieres, una rara e grave forma di encefalopatia progressiva autosomica recessiva, che provoca infiammazioni e calcificazioni cerebrali, causando ritardo psicomotorio. A Cristian la malattia era stata diagnosticata a 8 mesi di vita: un colpo per la mamma Yadilis e il papà Raffaele, che però con il loro piccolo grande guerriero non si sono mai arresi e con loro non si sono mai arresti nemmeno i tanti amici, conoscenti e sostenitori di Calolziocorte, dove Cristian è cresciuto ed è diventato maggiorenne a dispetto di ogni pronostico, sebbene in un corpo che, a causa della sindrome di Aicardi-Goutieres è rimasto quello di un bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Cristian Vivino: aveva 18 anni, combatteva con una rara sindrome

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