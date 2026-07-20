Durante la telecronaca della finale dei Mondiali 2026, Lele Adani ha pronunciato “Avete sentito?”, attirando l’attenzione dei telespettatori. La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con la vittoria della prima squadra nei tempi supplementari. La finale, trasmessa dai paesi organizzatori tra Stati Uniti, Canada e Messico, ha avuto come commentatori Alberto Rimedio e Lele Adani. Nessun altro dettaglio legato all’evento è stato comunicato in merito alla trasmissione.

I Mondiali 2026 si sono conclusi con il successo della Spagna sull’Argentina. La finale, disputata dopo un mese di incontri tra Stati Uniti, Canada e Messico, è stata decisa nei tempi supplementari e ha attirato l’attenzione anche per la telecronaca Rai, affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. La sfida ha opposto l’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi, a una Spagna protagonista di un percorso convincente. Dopo una gara equilibrata e combattuta, gli spagnoli hanno conquistato il titolo grazie al gol segnato da Ferran Torres al 106’. Finale Mondiali 2026, l’attenzione sulla telecronaca Rai. Il commento della finale è stato seguito con particolare interesse dopo le discussioni nate nei giorni precedenti attorno alla telecronaca della semifinale Argentina-Inghilterra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Adani.. Avete sentito?” Finale Mondiali, caos alla Rai: cosa è successo durante alla telecronaca

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