Accelerata Juventus per Kolo Muani | settimana prossima decisiva per questa telenovela infinita di mercato Le ultime

La Juventus sta accelerando nei trattative per ingaggiare Randal Kolo Muani, con la prossima settimana che potrebbe essere decisiva. I contatti tra le parti sono ancora in corso, dopo la fine del Mondiale. La trattativa, avviata ormai da tempo, sembra entrare in una fase più concreta. Le discussioni riguardano principalmente i dettagli contrattuali e le modalità di trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e le parti continuano a negoziare in vista di un possibile accordo.

di Luca Fiore La Juventus prosegue i dialoghi per Randal Kolo Muani: il Mondiale è terminato e la settimana prossima potrebbe risultare cruciale per la trattativa. La Juventus vuole chiudere per Randal Kolo Muani per rinforzare il proprio reparto offensivo. Luciano Spalletti ha indicato la sua preferenza e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo. Il club bianconero ha l’intenzione di accelerare le operazioni di mercato anticipando la concorrenza internazionale, sapendo che l’innesto garantirebbe un notevole salto di qualità. Le negoziazioni stanno entrando in una fase calda, con i vertici pronti a sferrare l’attacco decisivo per trovare l’accordo sul nuovo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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