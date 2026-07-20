Abitazioni | prezzi alle stelle a Fiumicino Il caso Fregene | canoni da capogiro per case senza manutenzione

A Fiumicino, i prezzi delle case sono aumentati notevolmente, con particolare riferimento alla zona di Fregene, dove i canoni di affitto sono molto elevati. Le abitazioni disponibili sono spesso in cattive condizioni di manutenzione, ma il costo rimane alto. La locazione turistica comporta spese considerevoli, rendendo difficile trovare soluzioni accessibili. La situazione evidenzia un incremento dei costi sia per l’acquisto che per l’affitto di immobili sul litorale romano.

Fiumicino – Se comprare casa sul litorale romano richiede un investimento economico sempre più importante, percorrere la strada della locazione turistica rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso. Il mercato immobiliare nel comune di Fiumicino si conferma tra i più solidi e costosi dell’intera regione Lazio, ma è sul fronte degli affitti stagionali che la situazione si fa critica, registrando distorsioni evidenti tra i costi richiesti e la reale qualità dell’offerta. La pressione della domanda estiva ha generato un meccanismo speculativo che pesa enormemente sulle tasche dei vacanzieri. I dati del mercato residenziale e il consolidamento dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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