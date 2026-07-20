La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026, battendo l’Argentina 1-0 ai tempi supplementari. La partita si è svolta al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, domenica 19 luglio. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola, a 36 anni dalla prima vittoria nel 1990. La regina era presente a New York con le figlie e Felipe, scegliendo il colore rosso della squadra come colore preferito.

S edici anni dopo il primo trionfo, la storia si ripete: domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, la Spagna ha battuto 1-0 l’Argentina ai tempi supplementari della finale dei Mondiali 2026, conquistando il secondo titolo iridato della sua storia. A esultare insieme a migliaia di tifosi arrivati da tutta la Spagna, c’era anche la famiglia reale al gran completo: il re Felipe, la regina Letizia e le figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia. Vietata la maglia ufficiale per motivi di protocollo, ma il tifo, quello, si è visto benissimo lo stesso: bastava guardare i colori. La finale dei Mondiali 2026: i look più indimenticabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - A New York per la finalissima dei Mondiali 2026 con Felipe e le figlie, la regina va sul sicuro. Quando sceglie il suo colore feticcio, la Roja vola

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Lamine Yamal, de paseo por Nueva York antes de la final del Mundial 2026 contra Argentina

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