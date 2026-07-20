Un uomo di 60 anni a Sora ha tentato di togliersi la vita camminando con un cappio. Gli agenti intervenuti su segnalazione di cittadini sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo prima che portasse a termine il gesto. Non ci sono state conseguenze per la persona coinvolta. La Polizia ha portato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

Un uomo è stato salvato da un tentativo di suicidio grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata da alcuni cittadini. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sora, dove gli agenti del Commissariato locale sono riusciti a convincere un sessantenne a desistere dal compiere il gesto estremo, affidandolo poi alle cure dei sanitari. La segnalazione a Sora La ricerca e il ritrovamento dell'uomo Il dialogo decisivo e il lieto fine L'intervento dei sanitari e la collaborazione dei cittadini Il ruolo fondamentale della comunità La segnalazione a Sora Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 60enne minaccia di togliersi la vita a Sora camminando con un cappio, salvato dagli agenti intervenuti

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