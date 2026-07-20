5 AM Club | la nuova vita all’alba che sfugge alla canicola d’estate

Notizia in breve

Alle 5 del mattino, le strade sono più tranquille e la luce dell’alba si presenta con una tonalità argentea, quasi liquida. Questa luce rende le città più serene e evidenzia dettagli nascosti durante il giorno. La pratica di svegliarsi all’alba sta diventando una scelta per sfuggire al caldo estivo e alle ore più calde del giorno. Le persone che si svegliano presto affermano di trovare un senso di pace e di rinnovamento. La luce mattutina trasforma il paesaggio urbano prima che il sole raggiunga il suo apice.