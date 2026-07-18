Porto Mantovano scende dall’auto e si denuda davanti ai passanti | 51enne denunciato per atti osceni
Un uomo di 51 anni è stato denunciato per atti osceni dopo essersi denudato davanti ai passanti in strada. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa di alcol e caldo, è sceso dalla propria auto e si è spogliato. L’accaduto si è verificato in un’area pubblica e sono intervenute le forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La denuncia è stata presentata per comportamento indecente in luogo pubblico.
Porto Mantovano (Mantova), 18 luglio 2026 – In stato di alterazione psicofisica, probabilmente per qualche bicchiere d’alcol di troppo. Sicuramente accaldato. Sono le due componenti che hanno spinto un uomo di 51 anni di arrivare in macchina a Porto Mantovan o, intorno alle 5 e mezza del pomeriggio di mercoledì 15 luglio, scendere dall’auto e decidere di denudarsi. Alla vista del cinquantenne praticamente nudo, e forse anche non più nel pieno controllo delle proprie facoltà mentali, alcuni passanti – fra loro c’erano anche dei minorenni – hanno pensato di chiamare il 112. https:www.ilgiorno.itmantovacronacaviadana-folgorato-qadf8sxd Quando i militari dell’Arma sono arrivati l’uomo però, rendendosi conto, di cosa gli sarebbe capitato si è allontanato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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