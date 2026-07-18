Porto Mantovano scende dall’auto e si denuda davanti ai passanti | 51enne denunciato per atti osceni

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è stato denunciato per atti osceni dopo essersi denudato davanti ai passanti in strada. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa di alcol e caldo, è sceso dalla propria auto e si è spogliato. L’accaduto si è verificato in un’area pubblica e sono intervenute le forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La denuncia è stata presentata per comportamento indecente in luogo pubblico.