Yamal vuole prendersi l’eredità di Messi
Dopo il match tra Spagna e Portogallo, un calciatore ha ricevuto l’abbraccio di Cristiano Ronaldo, considerato un possibile passaggio di consegne tra i due campioni. Ora il giocatore mira a ricevere un segnale simile anche da Messi, preferibilmente in occasione di una vittoria, per consolidare la propria posizione nel calcio internazionale. La scena si inserisce nel contesto di un passaggio di testimone tra due icone del calcio mondiale.
Ha ricevuto l’abbraccio di Cristiano Ronal do dopo Spagna -Portogallo, quasi un passaggio di consegne con l’asso 41enne lusitano all’ultimo mondiale. E oggi vorrebbe riceverne un altro da Leo Messi, magari da vincente e non solo per raccoglierne l’erdità nel calcio internazionale. Anche l’argentino saluterà la rassegna iridata (e forse la nazionale argentina) al fischio finale di Vincic e se ha espresso sempre parole di elogio per Lamine Yamal, gioiellino del Barcellona che ha sempre nel cuore, stasera vuole entrare nella storia e superare il grande Diego Maradona anche nel numero di Coppe del Mondo alzate. È indubbio che le stelle della sfida di New York siano loro: la foto di Messi che posa con il piccolo Lamine nella vasca da bagno ha fatto il giro del mondo in tanti anni ed è stata riproposta più volte in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Yamal Got Confused With Messi
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