Durante Saturday Night’s Main Event, Roman Reigns e Jalen Brunson si sono trovati a dover affrontare un’imprevista interruzione. Seth Rollins e Tyrese Haliburton sono entrati nel ring, interrompendo la cerimonia di celebrazione prevista per Reigns e Brunson. La scena si è trasformata in un breve scontro, con i due wrestler e il giocatore che si sono affrontati davanti al pubblico presente.

Roman Reigns e la leggenda dei New York Knicks, Jalen Brunson, avrebbero dovuto vivere un momento di celebrazione sul ring durante Saturday Night’s Main Event. Ma la festa è stata interrotta dall’arrivo a sorpresa di Seth Rollins e di uno dei più grandi rivali di Brunson. Come annunciato, Reigns e Brunson hanno fatto il loro ingresso nell’arena, con il pubblico del Madison Square Garden che ha accolto la stella dei Knicks con un’ovazione assordante. Ad accompagnare il suo ingresso c’era anche un gigantesco dirigibile gonfiabile che celebrava il recente titolo NBA conquistato dal team newyorkese. Jalen Brunson. The King of New York. Madison Square Garden. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins e Tyrese Haliburton rovinano la festa di Roman Reigns e Jalen Brunson a Saturday Night’s Main Event

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