Bianca Belair ha pubblicato un aggiornamento sul suo infortunio al dito, accompagnato da una foto che suggerisce un recupero ancora in corso. La sua condizione sembra più seria del previsto e richiederà ulteriori tempi di recupero. Nessun dettaglio sulla durata stimata del recupero o sulla data di ritorno alle competizioni. L’atleta non ha fornito ulteriori informazioni sulle conseguenze dell’infortunio o sui piani futuri.

Bianca Belair ha condiviso un nuovo aggiornamento sul suo infortunio al dito, e l’ultima foto pubblicata lascia intendere che il percorso verso la completa guarigione sia ancora lontano dalla conclusione. La “EST of WWE” ha risposto a un fan che le chiedeva come stesse il dito pubblicando una foto ravvicinata nelle sue Instagram Stories. L’immagine mostra un evidente gonfiore, oltre ai segni ben visibili dei punti dell’intervento chirurgico, offrendo un quadro piuttosto chiaro delle attuali condizioni del dito, a diversi mesi dall’operazione. Si tratta di un aggiornamento che contrasta con l’ottimismo espresso da Belair il mese scorso, quando aveva raccontato che la gravidanza le aveva permesso di dedicare più tempo alla fisioterapia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovo duro colpo per Bianca Belair, il suo infortunio si sta rivelando più serio del previsto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOSS fight! Finiamo il secondo dungeon – Persona 4 Golden [10] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

WWE: Bianca Belair diffida i fan dall’utilizzo dell’intelligenza artificialeBianca Belair ha diffidato i fan dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, senza fornire dettagli specifici.

WWE: L’infortunio di Rhea Ripley potrebbe essere molto serioRhea Ripley, wrestler della WWE, è assente dalle scene dal fine maggio e inizio giugno a causa di un possibile infortunio serio.