WWE | L’infortunio di Rhea Ripley potrebbe essere molto serio

Rhea Ripley, wrestler della WWE, è assente dalle scene dal fine maggio e inizio giugno a causa di un possibile infortunio serio. La sua partecipazione a eventi come Clash in Italy e a SmackDown è stata cancellata. La sua assenza è giustificata da motivi di salute, senza ulteriori dettagli ufficiali forniti. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo alle sue condizioni fisiche.

Averla a Clash in Italy e alla puntata successiva di SmackDown è stato, per molti fan, un sogno. Per Rhea Ripley, invece, l’inizio di un incubo. Infatti è da quella settimana a cavallo tra fine maggio e inizio giugno che è assente dalla WWE, e la sua assenza è più che giustificata. Che fosse infortunata lo sapevamo e lo immaginavamo tutti, date le sue ultime immagini con addosso un tutore che le supportava il ginocchio, ma nonostante il silenzio della WWE la Mami, durante un evento di Power Slap, ha confermato di avere seri problemi ad un ginocchio. Una lesione al menisco, per essere precisi, di cui la WWE starebbe ancora valutando l’entità. Ancora nessuna certezza per la presenza di Rhea Ripley a SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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