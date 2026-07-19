WWE | GUNTHER vs Nick Aldis è ufficiale per SummerSlam 2026

Da zonawrestling.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il SummerSlam Kickoff Show, il General Manager di SmackDown ha annunciato ufficialmente un match tra GUNTHER e Nick Aldis per l’edizione 2026 di SummerSlam. La sfida arriva a pochi giorni dal tentativo di Aldis di impedire a GUNTHER di vincere un incontro importante durante Saturday Night’s Main Event. La data dell’incontro è stata confermata e si svolgerà nel prossimo evento estivo.

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Nick Aldis ha finalmente ottenuto il match che desiderava. A pochi giorni dall’aver impedito a GUNTHER di conquistare una vittoria importantissima durante  Saturday Night’s Main Event, il General Manager di SmackDown si è ritrovato faccia a faccia con il “Ring General” nel corso del  SummerSlam Kickoff Show. Quello che era iniziato come un confronto acceso è rapidamente degenerato in una rissa, tanto da spingere Triple H a rendere ufficiale il loro incontro a SummerSlam. Scoppia il caos durante il Kickoff di SummerSlam. GUNTHER ha interrotto Triple H durante il Kickoff, lasciando subito intendere di non avere alcuna intenzione di dimenticare quanto accaduto al Madison Square Garden. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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