In quindici giorni, quasi settemila persone hanno visitato una mostra a L’Aquila dedicata a capolavori di Pontormo e Raffaello. Il numero di ingressi, che si mantiene alto anche durante il periodo di ferie, dimostra il forte interesse suscitato da queste opere. La mostra ha registrato un notevole afflusso di visitatori, attirando pubblico da diverse regioni.

Prato, 19 luglio 2026 – Quasi settemila visitatori in quindici giorni. E’ vero che siamo già in periodo di ferie e ci sono tanti turisti in circolazione ma il richiamo che hanno suscitato queste due opere è forte. Perché la Visitazione del Pontormo al Museo nazionale d’Abruzzo a L’Aquila non è da sola. Per la prima volta in Italia, l’ opera della chiesa di Carmignano, capolavoro del Manierismo fiorentino, viene posta in un confronto che evidenzia la straordinaria eredità raffaellesca nella pittura del Cinquecento. Un dialogo tra due capolavori. “La mostra – spiega Federica Zalabra, direttrice del Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila e curatrice insieme al professor Tom Henry - nasce con l’intento di riportare a casa la Visitazione di Raffaello realizzata per l’Aquila nel 1517 quando l’Urbinate era al lavoro nelle stanze Vaticane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visitazione a L’Aquila. Pontormo e Raffaello, incontro fra capolavori ed è boom di ingressi

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