Secondo il Corriere dello Sport, il portiere tedesco del Bayern Monaco potrebbe trasferirsi alla Juventus, con una richiesta di 15 milioni di euro. Le trattative sono in corso, e il club inglese del City è tra le possibili alternative. Le indiscrezioni circolate in Germania confermano l'interesse della Juventus per il calciatore, ma non sono stati ancora annunci ufficiali. La trattativa si concentra sulla cifra di trasferimento e sulle offerte delle squadre interessate.

di Luca Fioretti Nubel alla Juve, l’indiscrezione del Corriere dello Sport rilancia il nome del tedesco del Bayern Monaco: costa 15 milioni, c’è anche il City. Trovano piene e dirette conferme le clamorose indiscrezioni di mercato rimbalzate dalla Germania nelle scorse ore per la porta bianconera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha convalidato le notizie inizialmente rilanciate dalla Bild, la Juventus si è mossa con decisione sulle tracce di Alexander Nübel. L’estremo difensore tedesco, di proprietà del Bayern Monaco ma protagonista nelle ultime stagioni con la maglia dello Stoccarda, è diventato a tutti gli effetti un obiettivo caldissimo per i bianconeri dopo le improvvise e note difficoltà sorte nella pista che portava ad Alisson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nubel alla Juve? Conferme totali dopo le indiscrezioni circolate in Germania: può lasciare il Bayern per questa cifra

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