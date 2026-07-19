Durante la notte tra giovedì e venerdì, in una zona frequentata dalla movida estiva, un violento litigio ha coinvolto diverse persone. Si sono sentite urla e si sono verificati schiaffi, mentre sedie e bicchieri sono stati lanciati contro altri presenti. Un testimone ha registrato parte della scena con il cellulare, mostrando sedie volate e bicchieri rotti. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.

Urla, botte, sedie volate e bicchieri rotti. È stata una notte movimentata quella tra giovedì e venerdì nel cuore della movida estiva. A raccontare quanto accaduto è un cittadino che ha ripreso parte dei fatti con il cellulare. Tutto sarebbe cominciato intorno all’una, vicino a uno dei chioschi della Darsena. Secondo il testimone, un ragazzo "seminudo" avrebbe dato in escandescenza, prendendosela "con tutto ciò che gli capitava a tiro". Il giovane, sempre stando al racconto, avrebbe iniziato a rompere bicchieri e ribaltare sedie e tavolini del locale. Durante quei momenti, avrebbe colpito accidentalmente un ragazzo che si trovava lì vicino. Sarebbe stata quella la scintilla che ha scatenato un violento litigio, allargatosi ben presto ad altre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violento litigio in Darsena. Volano sedie e bicchieri

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