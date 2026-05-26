A Roma, si sono verificati scontri tra studenti durante una manifestazione. Durante gli scontri, sono state lanciate sedie e sono stati mostrati simboli di armi da fuoco, tra cui una pistola di tipo “P38”. L’episodio si è verificato in un contesto di proteste studentesche nel mese di maggio, caratterizzato da tensioni crescenti. Non sono stati riportati feriti o arresti. La polizia ha presidiato l’area senza intervenire direttamente durante gli scontri.

È un maggio caldissimo, oltre che meteorologicamente anche metaforicamente e sono ancora gli studenti ad alzare il livello dello scontro istituzionale. Alla Consulta provinciale di Roma è scoppiato il caos questa mattina, quando gli studenti di sinistra hanno occupato la plenaria della Consulta per protestare per la decisione presa dalla maggioranza, che è espressione del centrodestra, di cambiare il nome della commissione “Antifascismo e memoria storica” in “Memoria storica e democrazia”. È una plastica dimostrazione dell’incapacità di accettare anche in giovane età i meccanismi democratici, secondo i quali le decisioni vengono assunte dalla maggioranza eletta dagli aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri tra studenti a Roma. Volano sedie e compare il gesto della “P38”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ca’ Foscari, Calenda contestato, spunta il gesto della P38Durante un evento all’università Ca’ Foscari di Venezia, Carlo Calenda è stato contestato dal Collettivo Sumud.

Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38All’Università Ca’ Foscari di Venezia, durante un evento, è stato esposto uno striscione con la scritta “Fuori Calenda” per alcuni minuti.

Temi più discussi: Serbia, gli studenti tornano in piazza; Serbia, protesta antigovernativa a Belgrado: 23 arrestati; Oltre 200 studenti in piazza a lezione di primo soccorso grazie a UniBs; Lite tra studenti, insegnante colpito alla testa nel Milanese.

Scontri tra studenti a Roma. Volano sedie e compare il gesto della P38Il caos in Consulta provinciale a Roma dove la minoranza di sinistra non è stata d’accordo con il cambio di nome per una commissione ... ilgiornale.it

Treno si scontra con uno scuolabus: grave incidente, 4 morti tra cui due studentiUn grave incidente si è verificato a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. A bordo del mezzo si trovavano sette studenti e due a ... la7.it

Strage di Starobelsk, sale a 10 il bilancio delle vittime. Gli EUnuchi negano l'evidenza Il numero delle vittime dell'attacco ucraino con droni e missili contro il dormitorio di un college a Starobelsk, nella Repubblica popolare di Lugansk, è salito a 10. Le operazio x.com