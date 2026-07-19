Durante la quindicesima tappa del Tour de France, il corridore danese, attualmente secondo in classifica generale, si è ritirato dopo una caduta su una curva in discesa a 19 km dall’arrivo a Plateau de Solaison. La caduta ha causato la sua uscita dalla gara, lasciando il secondo posto in classifica vacante. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del corridore o sulle eventuali conseguenze mediche è stato reso noto.

PLATEAU DE SOLAISON – Jonas Vingegaard è costretto al ritiro durante la quindicesima tappa del Tour de France. Il danese, secondo in classifica a 4’30”, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall’arrivo della tappa a Plateau de Solaison. Non si ripeterà quindi per la prima volta dal 2021 l’accoppiata con Pogacar sul podio (due vittorie per lui, tre per Pogacar). L’errore è stato proprio di Vingegaard: ha affrontato con sufficienza la curva e ha perso il controllo della bici, portandosi dietro anche Del Toro e altri corridori, tutti ripartiti. Vingegaard no: si è subito toccato la spalla destra ed è salito in ambulanza. Addio Tour, addio sfida a Pogacar. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Vingegaard si ritira dopo una caduta: colpo di scena al Tour, era secondo in classifica

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Jonas Vingegaard Crashes During Intense Mountain Training in Spain | Tour de France Champion Injured

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