Vince Russo non cambia idea su Sami Zayn | Non appartiene alla storia dei campioni mondiali
Vince Russo mantiene le sue critiche a Sami Zayn, affermando che non appartiene alla storia dei campioni mondiali. Nonostante il suo regno da WWE Champion sia durato solo nove giorni, Russo conferma di non cambiare opinione. La sua posizione rimane ferma, senza mostrare segni di revisione. La discussione attorno alla valenza del titolo e alla figura di Zayn continua a essere al centro di dibattiti nel mondo del wrestling.
Vince Russo non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro sulle sue critiche al regno di Sami Zayn da WWE Champion, anche se il suo periodo da campione è durato appena nove giorni. Durante un’intervista al podcast Two Man Power Trip, Russo è stato chiamato a spiegare perché avesse dedicato così tanto tempo a criticare la breve parentesi di Zayn con l’ Undisputed WWE Championship. Considerando che il titolo è già tornato nelle mani di CM Punk, gli è stato chiesto perché continuasse a essere così contrario a quella scelta. La risposta di Russo è stata chiara: secondo lui, la durata del regno non è il punto. Il vero problema è che Sami Zayn sia diventato campione WWE: “No, bro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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