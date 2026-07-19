Vince Russo non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro sulle sue critiche al regno di Sami Zayn da WWE Champion, anche se il suo periodo da campione è durato appena nove giorni. Durante un’intervista al podcast Two Man Power Trip, Russo è stato chiamato a spiegare perché avesse dedicato così tanto tempo a criticare la breve parentesi di Zayn con l’ Undisputed WWE Championship. Considerando che il titolo è già tornato nelle mani di CM Punk, gli è stato chiesto perché continuasse a essere così contrario a quella scelta. La risposta di Russo è stata chiara: secondo lui, la durata del regno non è il punto. Il vero problema è che Sami Zayn sia diventato campione WWE: “No, bro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - Vince Russo non cambia idea su Sami Zayn: “Non appartiene alla storia dei campioni mondiali”

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