Dal 19 luglio le aziende tessili non possono più distruggere capi invenduti o restituiti. Devono invece promuovere il riutilizzo, il riciclo o la donazione di abbigliamento, scarpe e accessori. La norma interessa le grandi imprese del settore e mira a ridurre lo smaltimento di prodotti invenduti, obbligandole a trovare alternative sostenibili per i capi fuori commercio.

Da domenica 19 luglio le grandi imprese del settore tessile non potranno più distruggere capi di abbigliamento, scarpe o accessori invenduti o restituiti dai consumatori: dovranno favorire il riutilizzo, il riciclo e la donazione dei prodotti, dando loro una seconda vita. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità interesserà in prima istanza le grandi aziende e dal 2030 anche le medie imprese. La Commissione Europea, attraverso il Regolamento Ue 20241781 sull’Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ha introdotto due novità: la prima è l’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vietato distruggere i vestiti invenduti: per le imprese del tessile scatta l’obbligo di favorire riutilizzo, riciclo o donazione

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