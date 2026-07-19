VIDEO | Il Kick Off di SummerSlam 2026 in diretta

Il Kick Off di SummerSlam 2026 è iniziato oggi in diretta da Minneapolis, con la presenza di numerosi wrestler noti. Tra i protagonisti ci sono Oba Femi, Seth Rollins, Penta e Liv Morgan. L’evento mostra le star più importanti della WWE, pronte a presentare anticipazioni e confronti prima dell’inizio dello show principale. La diretta coinvolge il pubblico con interviste e analisi delle prossime sfide.

La WWE propone oggi un succoso Kickoff di SummerSlam, in diretta da Minneapolis, con la partecipazione di tutte le sue star più importanti: Oba Femi, Seth Rollins, Penta, Liv Morgan e molti altri. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Seth Rollins e Tyrese Haliburton rovinano la festa di Roman Reigns e Jalen Brunson a Saturday Night’s Main. VIDEO: Saturday Night’s Main Event del 18.07.2026 – Evento completo in streaming. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Gunther Attack Nick Aldis at Summerslam Kickoff Show

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