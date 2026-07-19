Viareggio | paura per un incendio nella pineta della Lecciona

Nella serata di ieri, 18 luglio 2026, un incendio ha colpito la pineta della Lecciona a Viareggio. Le fiamme hanno interessato un’area boschiva e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Lucca. Nessuna informazione sulla presenza di persone o danni a strutture. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

VIAREGGIO (LUCCA) – Un incendio ha interessato nella serata di ieri, 18 luglio 2026, un’area boschiva della pineta della Lecciona a Viareggio, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Lucca. L’allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute due squadre, tra cui una proveniente dal distaccamento di Viareggio, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno fatto rientro nelle rispettive sedi, affidando il presidio e le attività di bonifica alle squadre dell’Organizzazione regionale Antincendi Boschivi (AIB) della Regione Toscana, rimaste sul posto fino alla completa estinzione dell’incendio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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