Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la viabilità nella regione Lazio risulta regolare secondo l'ultimo aggiornamento di Astral infomobilità. La circolazione nella capitale e zone limitrofe non presenta intoppi o congestioni. Nessuna segnalazione di incidenti o lavori in corso che influenzino il traffico. La situazione resta stabile e senza variazioni rispetto alle ore precedenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è regolare sulla rete viaria regionale ad eccezione dei rallentamenti sulla Statale Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole in direzione di Albano sulla statale 156 Monti Lepini nel Frusinate risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione tornata scorrevole In entrambe le direzioni all'altezza di Patrica Infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze risolto l'inconveniente tecnico nei pressi di Orvieto e circolazione tornata regolare i treni alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza 30 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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