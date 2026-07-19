via turri il campo da basket contro le barriere

A via Turri è stato inaugurato un nuovo campo da basket, rinnovato e colorato, che sarà accessibile a tutti. L'obiettivo è utilizzare lo sport come mezzo per favorire l'inclusione e creare un punto di aggregazione pubblica. La struttura, ora aperta, si propone di diventare un luogo di incontro per la comunità.

Un campo da basket rinnovato, colorato e aperto a tutti: a via Turri lo sport punta a diventare lo strumento per trasformare uno spazio pubblico in un luogo di incontro. È stato inaugurato giovedì scorso, in occasione della settima edizione dello Slam Dunk Contest, il nuovo campo adiacente allo Spazio Raga (foto), riqualificato e trasformato in un’opera di arte urbana. La nuova veste grafica è stata realizzata dall’artista Francesca Cassani, in arte ’Nine in the Paint’, insieme alle ragazze e ai ragazzi di Spazio Raga e del quartiere stazione. Il progetto è nato attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto i giovani nella scelta dei colori, del messaggio e della composizione del campo, con l’obiettivo di valorizzare uno spazio di aggregazione attraverso il linguaggio dell’arte urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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