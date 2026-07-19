Venezia i fuochi del Redentore 2026 | lo spettacolo nel bacino di San Marco

A Venezia, circa 80.000 persone hanno partecipato alla Festa del Redentore nel bacino di San Marco, molte delle quali sono arrivate in barca. La celebrazione ricorda la fine dell’epidemia di peste tra il 1575 e il 1577. Durante l’evento, i partecipanti hanno osservato lo spettacolo pirotecnico che si è svolto nel bacino, coinvolgendo residenti e turisti.

Venezia ha rinnovato la Festa del Redentore a ricordo della fine dell'epidemia di peste del 1575-1577. Una celebrazione che ha richiamato migliaia di residenti e turisti (80mila le presenza), la gran parte arrivati con barche di ogni tipo nel bacino di San Marco, tutti con lo sguardo in su i attesa dei fuochi d'artificio. E allo scoccare delle 23.40, il cielo si è tinto di giallo, rosso e oro, in omaggio alla storia e all'identità della Serenissima, dando ufficialmente il via alla serata. Si sono quindi susseguiti quadri pirotecnici dalle tonalità intense e in continua variazione, con effetti capaci di trasformare lo scenario veneziano in una grande tela luminosa in movimento. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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Fuochi del Redentore 2026 - Venezia

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