Venezia ha acceso i fuochi d’artificio sul bacino di San Marco per il Redentore 2026, evento che si svolge tradizionalmente a luglio. La cerimonia è iniziata alle 23 di sabato sera, con i colori della bandiera di San Marco che hanno illuminato il cielo sopra la città. La festa, che celebra la storia della Serenissima, ha visto la tradizionale apertura con i fuochi d’artificio e un corteo di barche lungo il bacino. La serata è proseguita con musica e spettacoli lungo le rive.

Venezia ha celebrato la sua festa nella più classica delle tradizioni. Il Redentore 2026 si è aperto sabato sera con i colori della bandiera di San Marco: allo scoccare delle 23.40 il cielo si è tinto di giallo, rosso e oro, in omaggio alla storia e all'identità della Serenissima, dando ufficialmente il via alla serata. Migliaia i veneziani che si sono sistemati sulle barche e sulle rive, dopo aver cenato nonostante un temporale pomeridiano abbia costretto tutti agli straordinari per preparare le tavolate. Si sono quindi susseguiti quadri pirotecnici dalle tonalità intense e in continua variazione, con effetti capaci di trasformare lo scenario veneziano in una grande tela luminosa in movimento. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Redentore 2026, Venezia celebra la storia della Serenissima: i fuochi illuminano il bacino di San Marco

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