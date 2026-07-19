Alle 19 si svolge una veglia all’Orto dei Cagnoli, dedicata a due figure note nel mondo della magia locale. L’evento si concentra su Peciocco e Joseph Pinetti, riconosciuti come protagonisti del panorama magico di Orbetello. La serata è organizzata come un momento di commemorazione e riflessione su queste due personalità. La veglia si svolge nell’area dell’orto, coinvolgendo i partecipanti in un appuntamento dedicato alla tradizione magica della zona.

ORBETELLO Veglia Magica nell’Orto di Cagnoli, l’appuntamento in programma oggi alle 19 per una serata dedicata a Peciocco e Joseph Pinetti, le due grandi figure del magico mondo orbetellano. Due personaggi lontanissimi tra loro eppure uniti da un filo invisibile. Da una parte Joseph Pinetti de Mercì, nato a Orbetello nel XVIII secolo e destinato a diventare il più celebre illusionista del suo tempo, protagonista delle corti europee e figura fondamentale nella nascita della magia moderna. Dall’altra Peciocco, personaggio della tradizione orale orbetellana, sospeso tra storia e leggenda, sopravvissuto fino a oggi nei racconti popolari tramandati di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Veglia Magica all’Orto dei Cagnoli. Serata per Peciocco e Pinetti

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