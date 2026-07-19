Il Vaticano si prepara ad aprire un bistrot sul tetto del Cupolone di San Pietro, con un’inaugurazione imminente. La decisione ha suscitato polemiche, attirando l’attenzione pubblica e mediatica. La nuova struttura offrirà piatti semplici come penne al pomodoro e basilico, con vista sulla città. La scelta di allestire un ristorante in un luogo così simbolico ha generato reazioni contrastanti, tra critiche e approvazioni. La data di apertura non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Più che bucatini all'amatriciana, penne pomodoro e. basilica. Con vista, piuttosto ampia, sulle polemiche. Torna a far discutere la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il celeberrimo Cupolone, luogo simbolo non solo della città eterna ma anche della cristianità mondiale., I lavori, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbero ormai conclusi, con il taglio del nastro che sarebbe anche stato fissato per settembre. Del progetto, ambizioso e controverso, se ne parla(va) però già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche e circoscritte informazioni, ma quelle necessarie per immaginare che il nuovo locale sarebbe stato un semplice ampliamento dell'attuale punto ristoro già a disposizione dei turisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Vaticano, tutto pronto per il bistrot sul Cupolone: apertura a breve (tra le polemiche)

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