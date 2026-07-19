Vannacci provoca la premier | tiri fuori i suoi Meloni – Il video

«POSSIAMO ANCORA RENDERE LA SOVRANITÀ AL POPOLO. Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo insieme le preferenze. La sovranità al popolo può ancora essere restituita. CI VUOLE SOLO CORAGGIO». Con questo messaggio su X Roberto Vannacci provoca Giorgia Meloni sulla legge elettorale. Salvini a Bollate da Mario Roggero, la visita dopo la prima notte in cella: «Su Mattarella nessuna pressione. Se candidarlo? Sarei orgoglioso» Mario Roggero e quell’idea di candidarlo in Parlamento. A che punto è la grazia e il piano B per farlo uscire dal carcere – Il video Mario Adinolfi non convince la giudice, la versione sui bonifici con le causali false. 🔗 Leggi su Open.online

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Meloni affonda Vannacci: Ormai vota come la sinistra

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Legge elettorale bocciata, Vannacci provoca Meloni: "Dopo il disastro di ieri tiri fuori gli attributi"Dopo la bocciatura della legge elettorale, un generale ha pubblicato un video sui social rivolgendosi alla premier, chiedendole di dimostrare...

Vannacci a Meloni: “Tiri fuori gli attributi, sì a preferenze vere nella legge elettorale”Il leader di Futuro nazionale ha chiesto alla premier di inserire preferenze vere nella legge elettorale, invitandola a essere più coraggiosa.

Temi più discussi: Legge elettorale bocciata, Vannacci provoca Meloni: Dopo il disastro di ieri tiri fuori gli attributi; Renzi sfida Vannacci: Corriamo una maratona, Kraken contro Generale; Rita de Crescenzo sull'attentato a Ranucci, il partito dei Capibara e Calenda escursionista: lo Stupidario; Camera boccia emendamento preferenze vannacciani (ma con sì Fdi). Opposizioni: nuova alleanza di destra.

Dalla Partita del Cuore all'Aquila, Matteo Renzi lancia una sfida pubblica a Roberto Vannacci. Nel video pubblicato su Instagram, l'ex premier provoca il generale con lo slogan Kraken contro Generale e ironizza: Je famo er cucchiaio. La sfida arriva dopo il x.com

Meloni, sponda con Salvini mentre Vannacci recluta l’avvocato del gioielliereIl legale Novani capo del legislativo di Fn alla Camera. La premier lascia all’alleato la guida della battaglia pubblica sul caso. Oggi il leghista a Bollate ... repubblica.it

Vannacci come la Boldrini. E la Lega punta sul ViminaleAlla fine lo scontro con Vannacci è diventato frontale. È cambiato il copione: prudenza, diplomazia hanno lasciato spazio alle bordate. Nel dibattito alla Camera Giorgia Meloni non le ha mandate a ... ilgiornale.it