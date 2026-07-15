Dopo la bocciatura della legge elettorale, un generale ha pubblicato un video sui social rivolgendosi alla premier, chiedendole di dimostrare coraggio. La richiesta arriva in seguito al fallimento della legge in Parlamento. Nel video, l’autore invita Meloni a “tirare fuori gli attributi” dopo quanto accaduto. Non ci sono altri commenti ufficiali o reazioni immediate da parte delle istituzioni.

Il giorno dopo la bocciatura della legge elettorale, Roberto Vannacci si è rivolto direttamente alla premier, Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social. L’appello, senza mezzi termini: “Tiri fuori gli attributi e faccia votare l’emendamento di Futuro Nazionale che propone le preferenze senza capolista bloccato. La partita non è persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla”. In un altro post, l’ex generale aveva sottolineato che “gli infami della poltrona se la tengono stretta sotto al sedere. Ieri i badogliani della destra hanno potuto sparare alla schiena della loro stessa formazione grazie alle munizioni loro fornite dal Pd che ha chiesto il voto segreto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Legge elettorale bocciata, Vannacci provoca Meloni: "Dopo il disastro di ieri tiri fuori gli attributi"

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