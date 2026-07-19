Vangelo del 19 luglio 2026 | la lezione di Gesù sul grano e la zizzania

Da lalucedimaria.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 19 luglio 2026, il Vangelo presenta la parabola del grano e della zizzania, con un commento di don Luigi Maria Epicoco. La narrazione evidenzia come bene e male possano coesistere, ma solo l’amore e la misericordia sono in grado di prevalere sul male. La lezione centrale riguarda la pazienza e la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è inganno, senza intervenire immediatamente per eliminare il male.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla parabola della zizzania: bene e male coesistono, ma solo l’amore e la misericordia possono vincere davvero il male. Gesù insegna che bene e male crescono insieme, ma solo fino al tempo del giudizio. II Signore esorta a essere pazienti, misericordiosi e fiduciosi, perché solo il bene può vincere definitivamente il male. In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

vangelo del 19 luglio 2026 la lezione di ges249 sul grano e la zizzania
© Lalucedimaria.it - Vangelo del 19 luglio 2026: la lezione di Gesù sul grano e la zizzania
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VANGELO DEL GIORNO — 19 Luglio 2026 «Lasciate che crescano insieme» —La pazienza di Dio che salva.

Video VANGELO DEL GIORNO — 19 Luglio 2026 «Lasciate che crescano insieme» —La pazienza di Dio che salva.

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 19 maggio 2026: Gesù prega il Padre per noi e ci dona la vita eternaNel Vangelo del 19 maggio 2026 viene raccontata la preghiera sacerdotale di Gesù rivolta al Padre, in cui chiede protezione per i discepoli e...

Vangelo del 3 luglio 2026: Gesù ci indica il punto in cui nasce la vera fedeIl commento di don Luigi Maria Epicoco al Vangelo del 3 luglio 2026 evidenzia come la figura di Tommaso rappresenti i dubbi di ciascuno.

Argomenti più discussi: Liturgia del giorno 19 Luglio 2026 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A; Scialla | Commento al Vangelo di Domenica 19 Luglio; Domenica 19 luglio 2026 | Cristina Arcidiacono commenta il Vangelo del giorno; Commento alla Parola di Dio nella XVI Domenica del Tempo Ordinario /A – 19 luglio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web