Il 19 luglio 2026, il Vangelo presenta la parabola del grano e della zizzania, con un commento di don Luigi Maria Epicoco. La narrazione evidenzia come bene e male possano coesistere, ma solo l’amore e la misericordia sono in grado di prevalere sul male. La lezione centrale riguarda la pazienza e la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è inganno, senza intervenire immediatamente per eliminare il male.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla parabola della zizzania: bene e male coesistono, ma solo l’amore e la misericordia possono vincere davvero il male. Gesù insegna che bene e male crescono insieme, ma solo fino al tempo del giudizio. II Signore esorta a essere pazienti, misericordiosi e fiduciosi, perché solo il bene può vincere definitivamente il male. In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 19 luglio 2026: la lezione di Gesù sul grano e la zizzania

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VANGELO DEL GIORNO — 19 Luglio 2026 «Lasciate che crescano insieme» —La pazienza di Dio che salva.

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