Va in giro con una lama da 22 centimetri denunciato un 47enne nel Napoletano
Un uomo di 47 anni è stato denunciato nel Napoletano per possesso di una lama di 22 centimetri. È stato denunciato a piede libero. Durante controlli nelle zone della movida di Napoli, sono stati identificati e denunciati altri sette soggetti.
Il 47enne, denunciato a piede libero, era in possesso di una lama di 22 centimetri. Controlli anche nelle strade della movida di Napoli, sette i denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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