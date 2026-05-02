A 12 anni se ne va in giro per Napoli con un coltello di 15 centimetri in tasca

Un ragazzino di 12 anni è stato trovato con un coltello di circa 15 centimetri in tasca durante un controllo dei carabinieri a Napoli nel giorno del Primo maggio. L’episodio si è verificato nel corso di operazioni di routine, che hanno portato al sequestro dell’arma e a una denuncia nei confronti del minore. Nessuna altra persona è coinvolta e il controllo si inserisce nelle attività di sicurezza svolte in città in occasione della festa.

Il ragazzino è stato sorpreso dai carabinieri nell'ambito dei controlli predisposti a Napoli per il Primo maggio, nel corso dei quali non sono mancati sequestri e denunce.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In stazione a Salsomaggiore con un coltello a serramanico di 15 centimetri: 21enne denunciatoNei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di... Angela Luce: l’ultima diva popolare di Napoli se ne va a 87 anniAddio a Angela Luce, la voce e il corpo della Napoli popolare: dal teatro di Eduardo al cinema di Pasolini, un’arte che univa melodramma, poesia e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: 4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 30 aprile al 3 maggio 2026; Afragola, In gita solo accompagnato dal padre: la decisione del consiglio di classe per un alunno con Bes; Morte Domenico Caliendo, 12 quesiti per capire se il bimbo poteva essere salvato: al via incidente probatorio; Dalla Thailandia a Milano, volo militare d'urgenza di 12 ore per soccorrere un uomo. A 12 anni se ne va in giro per Napoli con un coltello di 15 centimetri in tascaIl ragazzino è stato sorpreso dai carabinieri nell'ambito dei controlli predisposti a Napoli per il Primo maggio, nel corso dei quali non sono mancati ... fanpage.it Napoli, terrore in via Bellini per due turiste. Ladro punta pistola nel bagno del locale: «Urlavamo, ma nessuno ci ha sentite» - facebook.com facebook Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla x.com